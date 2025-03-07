ABD'de de Öğrencilerden Gazze çığlığı!

30 Nisan 2024'te polis baskınıyla sonlanan Filistin'e destek gösterileri, üniversite kampüsünde tekrar canlanırken, New York polisi güvenlik önlemlerini artırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yeniden eylem başlattı. 30 Nisan 2024'te polis baskınıyla sonlanan Filistin'e destek gösterileri, üniversite kampüsünde tekrar canlanırken, New York polisi güvenlik önlemlerini artırdı.



Manhattan'daki merkez kampüste bir kütüphane binasında toplanan göstericiler, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üniversiteye konuk edilmesini protesto etti.



Öğrenciler, sosyal medya platformu X'te paylaştıkları mesajlarla, Bennett'i ağırlayan Columbia Üniversitesi Dekanı Keren Yarhi-Milo'ya tepki gösterdi. Kefiye takan öğrenciler, sloganlar atarak kütüphanenin koridorlarında da Filistin bayrağı açtı.

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