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Maç günü acı haber! Rangers taraftarı Christopher Potter İstanbul'da trafik kazası geçirdi! Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi acı bir olay yaşandı. İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada önce bir araç çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kulüplerden peş peşe açıklamalar geldi.

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Maç günü acı haber! Rangers taraftarı Christopher Potter İstanbul’da trafik kazası geçirdi! Fenerbahçe’den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam (6 Mart) İstanbul'da oynanacak maç öncesi acı bir haber geldi.

Fenerbahçe - Rangers maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftarın öldüğü kaza anı kamerada!

RANGERS TARAFTARINA KAZADA ÖLDÜ
Maç için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada önce bir araç çarptı.

Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter'ın otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi.

BİR ARAÇ ÇARPTI DİĞER ARAÇ EZDİ

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe-Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı. Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Christopher PotterChristopher Potter

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI
Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan araç sürücüleri U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

GLASGOW RANGERS: YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ
Kazayla ilgili İskoç Rangers futbol takımı resmi X hesabından paylaşım yaptı. Yetkililerle temas halinde olduklarını ifade eden kulüp mesajında, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir destekçimizin vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklında olan tek şey aileleri ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Rangers'in X paylaşımıRangers'in X paylaşımı

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rangers taraftarı Potter'ın yaşamını yitirmesinin ardından Fenerbahçe de resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

"Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz" ifadesiyle başlayan mesajda "Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin X paylaşımıFenerbahçe'nin X paylaşımı