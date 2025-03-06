Maç günü acı haber! Rangers taraftarı Christopher Potter İstanbul’da trafik kazası geçirdi! Fenerbahçe’den başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 13:16

Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter'ın otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi.

BİR ARAÇ ÇARPTI DİĞER ARAÇ EZDİ

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe-Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı. Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Christopher Potter

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği öğrenildi.