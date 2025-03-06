USAID skandallarına bir yenisi eklendi: Yönetime rüşvet iddiası!

USAID skandalları bitmek bilmiyor. Ajans, 2022’de Biden’ın emri ile Time dergisine 4 milyon dolar ödedi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi, “Yılın Kişisi” seçtirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Beyaz Saray'ın 2022 yılında Time dergisine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi "Yılın Kişisi" seçmesi için 4 milyon dolar ödediğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.



Türkiye'de de muhalif medyaya milyonlarca dolar yağdıran USAID (ABD Kalkınma Ajansı), yaptıkları özel toplantının ardından TİME dergisi yöneticileriyle buluşuyor ve nakit 4 milyon dolarlık ödeme yapıyor. Bu talebin bizzan dönemin ABD Başkanı Biden'dan geldiğine dikkat çekildi.



Time dergisinin artık para ile haber yaptığının en önemli kanıtı olan bu durum, Amerikan medyasının durumunu da gözler önüne serdi.



BELGELER VARDI

USAID'in medya skandalları için 100 milyon dolara yakın bir kaynak kullandığı iddialar arasında. ABD eski Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ile kirli ilişkileri bulunan oğlu Hunter Biden'la ilgili skandalların ortaya çıkmaması için Zelenski ile pazarlık yaptığı da ortaya çıktı.



Zelenski'nin bazı belgeleri yok etmek için birçok kişiye rüşvet verdiği de Amerikan medyasına yansıdı. Bu arada Elon Musk'ın emri ile USAID'a soruşturma açıldı. Soruşturmayla ilgili raporların önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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