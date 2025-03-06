Trump'ın skandal videosuna Gazzeli gençlerden karşılık geldi!

ABD Başkanı Trump, Gazze’ye yerleşme planına dair skandal bir video hazırlamıştı. Tüm dünyada tepki çeken videoya Gazzeli gençler de karşılık verdi. Milyonlarca kez izlenen videoda Trump’a giydirilen turuncu tulum büyük beğeni aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Gazzeli gençler, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze videosuna tokat gibi cevap geldi. Yapay Zeka kullanılan videoda, yıkılan binaların arasında yürüyen aileler yerini iş makinelerine bırakıyor. Ardından ise ortaya yeniden inşa edilmiş bir Gazze çıkıyor.



Yeni binalarla çevrili, limanlarında kayıkların bulunduğu, sahil kenarlarında çocukların yürüdüğü ve yollarında arabaların ilerlediği Gazze'de tüm Gazzeliler yeniden mutlu gözüküyor. Videonun arka planında, "Gazze bizimdir. Kim olursa olsun, nasıl olursa olsun, sarsılmadan ayaktayız. Buradayız, kalacağız, Gazze acıdan yeniden doğuyor." sözlerinin yer aldığı bir rock şarkısı çalıyor.



Videoda, İsrail'in yerle bir ettiği camiler de yeniden inşa ediliyor, Trump Otel yerine Gazze Oteli dikkat çekiyor. Yer yer ABD'li milyarder Elon Musk'a yer verilen video, Trump ve Netanyahu'nun hapishanede olduğu görüntülerle son buluyor.



Yapay zeka ile oluşturulan bir diğer videoda ise, Gazzelilerin olmadığı bir Gazze anlatılıyor. Kanı temsil eden kırmızı dalgaların vurduğu sahilde, Trump ve Biden güneşlenerek dondurma yiyor. Gazzeli gençlerin yapay zeka kullanarak yaptıkları video özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde trend topik oldu.

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