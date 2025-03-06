Sarallar örgütünün ele başını yurt dışına kaçıran Kenan Koçak hakkında istenen ceza belli oldu!

Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçışına yardım eden Kenan Koçak, hakkında istenen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Popçu Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçışına yardım etti. Koçak, "Biz Yunanistan'a tatile gittik, şahsı tanımıyorum" dedi.



Ama ifadesinde çelişkiler dikkat çekti. Hapse gönderildi. Soruşturmayla ilgili hazırlanan iddianame de bitti. Örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın kaçmasına yardım eden emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un 35.5 yıl, şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ise 33 yıla kadar hapsi istendi. Bu arada Sarallar örgütü yapısının detaylı bir şekilde anlatıldığı iddianamede tam 16 farklı eyleme yer verildi.

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