"Papaların Kehaneti" kitabında çarpıcı "kıyamet günü" iddiası!
Papa Francis (88), bronşit hastalığına yakalandı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. 900 yıllık 'Papaların Kehaneti' kitabında ki çarpıcı detay gündemi salladı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis (88), bronşit hastalığına yakalandı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. 2024 yılında Vatikan Gizli Arşivleri'nde keşfedilen 900 yıllık "Papaların Kehaneti" kitabı ise tekrar gündemi salladı. Kıyamet Günü'nün tarihine dair çarpıcı iddialar içeren kitaba göre kıyamete 2 yıl kaldı.