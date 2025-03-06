"Papaların Kehaneti" kitabında çarpıcı "kıyamet günü" iddiası!

Papa Francis (88), bronşit hastalığına yakalandı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. 900 yıllık 'Papaların Kehaneti' kitabında ki çarpıcı detay gündemi salladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis (88), bronşit hastalığına yakalandı. Sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. 2024 yılında Vatikan Gizli Arşivleri'nde keşfedilen 900 yıllık "Papaların Kehaneti" kitabı ise tekrar gündemi salladı. Kıyamet Günü'nün tarihine dair çarpıcı iddialar içeren kitaba göre kıyamete 2 yıl kaldı.

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