Niğde'nin hastasının saldırısına uğrayan beyin cerrahı şans eseri kurtuldu: Saldırganın savunması ise pes dedirtti!

Niğde'de beyin cerrahı Dr. Burak Yörük hastasının saldırısına uğradı. Şans eseri ölümden dönen Yörük, 'Olay günü beni takip ettiğini düşünüyorum' ifadesini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Niğde'de beyin cerrahı Dr. Burak Yörük (34), tümör ameliyatını yaptığı Tufan Saraçaoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Şans eseri ölümden dönen Yörük, "Olay günü beni takip ettiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.



Saldırganın savunması ise duyan herkesi şoka uğrattı: Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan tutuklandı.

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