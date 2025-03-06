İsveç'te 1000 yıllık tarihi hazine keşfedildi!
Brahekyrkan Kilisesi’nin sakin cephesinin altında, keşfedilmeyi bekleyen tarihi öneme sahip bir hazine yattığı ortaya çıktı.
İsveç'teki Visingsö Adası'nın yakınlarında, Brahekyrkan Kilisesi'nin sakin cephesinin altında, keşfedilmeyi bekleyen tarihi öneme sahip bir hazine yatıyor. Jönköpings Läns Müzesi'nden bir ekibin, gizem ve entrikalarla çevrili 900 yıllık bir mezara tesadüf etmesiyle önemli bir arkeolojik keşfe dönüştü. Projenin baş arkeoloğu Anna Ödeen, "Birdenbire tozların arasından üç gümüş para çıktı. Ardından yenileri. Çok heyecanlıyız" dedi.