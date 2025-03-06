İsrail X'te Türkçe hesap açtı: Tanıtımını yapan sözcünün sicili kabarık!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X’te Türkçe hesap açtı. Gri onay işaretinin yer aldığı hesaptan ilk paylaşımda Türkçe bir video ile yapıldı. Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Arye Shalicar yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Terörist Devlet İsrail, yatay zeka hamleleri yapmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açtı. Gri onay işaretinin yer aldığı hesaptan ilk paylaşımda Türkçe bir video ile yapıldı.



"IDF Türkçe" isimli hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Arye Shalicar yaptı.



Peki Shalicar kim? İran Yahudisi olan Shalicar, Berlin'de doğdu. Uyuşturucu kaçakçılığı, genelev yöneticiliği dolondırıcılığı ve hırsızlık suçlarından 8 yıl hapis yattı.

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