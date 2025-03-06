İngiltere Kraliyet ailesinde eltilerin yemek savaşı!

Prens Harry'nin eşi ve aynı zamanda oyuncu olan Meghan Markle'ın dijital platformda yemek programı yapacağını açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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İngiltere Kraliyet ailesinin asi çocuğu Prens Harry'nin eşi ve aynı zamanda oyuncu olan Meghan Markle, kolları sıvadı. Bir dijital platformda yemek programı yapacağını açıkladı.



8 bölümlük programı, kendisine ait olmayan aylık kirası 5 milyon dolar olan gösterişli komşu bir malikanede yapacağı anlaşıldı. Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton da eltisine nispet yaparcasına eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.

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