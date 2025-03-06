Prof. Dr. Naci Görür o ili "zemini çürük" diyerek uyardı: "7'nin üzerinde bir deprem üretir"

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 22:59

(Takvim.com.tr arşiv)

"KAYSERİ BİR FAY SİSTEMİNİN ÜZERİNDE OTURUYOR"

Şehrin depremselliği hakkında konuşan Görür, şunları kaydetti:

"Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur."