Bilim dünyasını alarma geçiren Antartika'daki buzdağı karaya oturdu!

'A23a' adlı dev bir buzdağının Güney Atlas Okyanusu’nda hareketlenmesi bilim dünyasında alarm zillerini çaldırmıştı. 40 yıl boyunca sabit kaldıktan sonra bir süredir harekette olan bu buzdağı dün karaya oturdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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İklim değişikliği, Antarktika'daki buzulların erimesine yol açarken, bir süredir "A23a" adlı dev bir buzdağının Güney Atlas Okyanusu'nda hareketlenmesi bilim dünyasında alarm zillerini çaldırmıştı.



40 yıl boyunca sabit kaldıktan sonra bir süredir harekette olan bu buzdağı dün karaya oturdu. Bilim insanları, rahat nefes aldı. A23a, 1.400 mil karelik bir alanı kaplayarak (yaklaşık olarak 3.632 kilometre kareye eşit) neredeyse New York City, Los Angeles ve Houston'ı dolduracak kadar büyük bir kütle.

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