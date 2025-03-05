İZSU su kesintisi! 5 Mart İzmir Ödemiş’te sular ne zaman gelecek?

İZSU, 5 Mart Çarşamba günü İzmir’de gerçekleşecek su kesintileriyle ilgili duyuru yaptı. Buna göre, kent genelinde belirli ilçelerde planlı su kesintileri uygulanacak. Kesinti yaşanacak bölgeler ve saat aralıkları açıklandı. Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte o ilçeler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 08:51

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İzmir'deki su kesintileriyle ilgili güncel bilgiler ve bugün su verilemeyecek ilçeler merak ediliyor. Su kesintisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, hangi numarayı aramaları gerektiğini araştırıyor. 5 Mart'ta su kesintisi yaşanacak bölgeler gündemde yer alırken, İZSU resmi internet sitesinde detaylar belli oldu. Peki İzmir su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte güncel bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ↪ İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre, İzmir'in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. 💧 Ödemiş (Birgi ve Hacıhasan Mahalleleri): 5 Mart 2025 günü, saat 08:30 ile 15:30 arasında GDZ EDAŞ'ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 7 saat boyunca su kesintisi yaşanması bekleniyor.