İstanbul'da acı kaza: Sürücü eşiyle birlikte yaşamını yitirdi 5 günlük bebeklerinin durumu ağır!

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere saplandı. Sürücü Selman Güngör'ün eşi Yonca Haymana ile birlikte hayatını kaybetti. Haymana'nın kadın hastalıkları bölümünde doktor olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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İstanbul'dan Düzce'ye doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki Mercedes marka lüks otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan doktor eşi Yonca Haymana Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu belirlendi.

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