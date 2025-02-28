Domuza çarptığını sanmış! Eyüpsultan’da Muhammet Gürcan Koçak’ı hayattan koparan sürücü yakalandı! Skandal ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 19:43

Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.

İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA, UTV’SİNİ EMNİYET ŞERİDİNDE KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ÇARPARAK ÖLMESİNE NEDEN VE OLAY YERİNDEN KAÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI. (İHA)

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.