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Domuza çarptığını sanmış! Eyüpsultan'da Muhammet Gürcan Koçak'ı hayattan koparan sürücü yakalandı! Skandal ifadesi ortaya çıktı

22 Şubat’ta Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, UTV aracını tamir etmeye çalışan Muhammet Gürcan Koçak’a hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Koçak hastanede hayatını kaybederken, kazadan sonra kaçan sürücü M.Y. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan sürücünün ilk ifadesi ise hayrete düşürdü.

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Domuza çarptığını sanmış! Eyüpsultan’da Muhammet Gürcan Koçak’ı hayattan koparan sürücü yakalandı! Skandal ifadesi ortaya çıktı

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti.

EYÜPSULTAN’DA UTV’SİNİ EMNİYET ŞERİDİNDE KONTROL EDERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN MUHAMMET GÜRCAN KOÇAK. (iHA)EYÜPSULTAN’DA UTV’SİNİ EMNİYET ŞERİDİNDE KONTROL EDERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN MUHAMMET GÜRCAN KOÇAK. (iHA)

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞTI

İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı.

Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA, UTV’SİNİ EMNİYET ŞERİDİNDE KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ÇARPARAK ÖLMESİNE NEDEN VE OLAY YERİNDEN KAÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI. (İHA)İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA, UTV’SİNİ EMNİYET ŞERİDİNDE KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ÇARPARAK ÖLMESİNE NEDEN VE OLAY YERİNDEN KAÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI. (İHA)

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan şahıs yakalandı.Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan şahıs yakalandı.

SKANDAL İFADE: "DOMUZA ÇARPTIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli M.Y. ilk ifadesinde 'şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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