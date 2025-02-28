Domuza çarptığını sanmış! Eyüpsultan'da Muhammet Gürcan Koçak'ı hayattan koparan sürücü yakalandı! Skandal ifadesi ortaya çıktı
22 Şubat’ta Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, UTV aracını tamir etmeye çalışan Muhammet Gürcan Koçak’a hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Koçak hastanede hayatını kaybederken, kazadan sonra kaçan sürücü M.Y. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan sürücünün ilk ifadesi ise hayrete düşürdü.
Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞTI
İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı.
Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.