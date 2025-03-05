CHP'li Beykoz belediyesi soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı!

İstanbul'da Beykoz Belediyesi’ndeki ihaleler Hollywood filmlerini aratmadı. Buna göre birbiriyle bağlantılı aynı firmalardan alım yapıldı. Hatta ihaleler kılıfına uydurulup sonradan açıldı Beykoz Belediyesi’ne ihale sonrası gıda teslimatı yapıldığı söylenen TIR’ın aslında petrol tankeri olduğu, o gün hiç ilçeye hiç uğramadığı ortaya çıktı. Kesilen 1.5 milyon liralık faturanın sahte olduğu anlaşıldı. Öyle bir fatura kesildi ki duyan şoka uğradı. Belgelerde yer alan soğan, havuç, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi hayali ürünlerin sevkiyatının yapıldığı aracın plakası yakıt tankerine ait çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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İstanbul'un CHP'li belediyesi Beykoz'da 100 milyon liralık ballı ihale ile ilgili soruşturmada şok detaylar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte 13 kişi tutuklandı.



Savcılığın Köseler'in ve diğer şüphelilerin mahkemeye sevk edilme yazısında "İhale yüklenicisi firmanın ihalenin yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrendiği ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu türlü durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği, başkanın ise ihale sürecinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu olduğu" vurgulandı.



Bu arada Mali Gıda isimli şirketten yapılan gıda alımındaki usulsüzlükler, şok etkisi yarattı. Yaş sebze ve meyvelerin (soğan, sarımsak, maydanoz, portakal, greyfurt, kereviz sapı) içerisinde olduğu toplam 1 milyon 470 bin 291 TL'lik malzeme, faturalara göre 17 Aralık 2024 günü saat 09.30'da 34 UG 6784 plakalı çekici ile taşınmış ve belediyeye ulaştırılmıştı.



Ancak bu çekicinin aslında petrol tankeri olduğu ve üzerinde 'Tehlikeli Madde' yazdığı anlaşıldı. Üstelik Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, o plakalı herhangi bir araç, teslimat yapıldığı söylenen günde Beykoz ilçesinin sınırlarına bile uğramamıştı.



İSTANBUL İL'E SORUŞTURMA

CHP Kurultayı'ndaki şaibenin ardından İstanbul İl Kongresi için de "Hile" soruşturması başlatıldı. İl Başkanı Özgür Çelik hakkında da 31 Ocak'ta İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanununa muhalefet" etmekten soruşturma açıldı.



Çelik, "Vatan Emniyet'ten telefon açtılar ve 20 arkadaşımızla birlikte bizi ifadeye çağırdılar. Arkadaşlarımız ifade verdi" açıklamasını yaptı.

Şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "BEYKOZ KAHVECİSİ" adıyla kurulan Whats- App grubundaki yazışmalarda yer aldı. Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler savcılık ifadesinde "O firmalarla hiçbir işim yok" dedi.

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