A Haber'de kahraman Mehmetçiğe sürpriz telefon görüşmesi: Annem gözünüz arkada kalmasın

Operasyon bölgelerinde ve sınır hattında görev yapan kahraman Mehmetçiğimize A Haber ekibi sürpriz yaptı. 8 aydır ailesini görmeyen askerimiz ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 22:44

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Ramazan ayına giren Müslümanlar on bir ayın sultanını karşılarken, A Haber ekibi kahraman Mehmetçiğimize sürpriz yaptı.

Ramazan'ın ilk günlerinde aileleriyle bir araya gelme fırsatı sunmak amacıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

A Haber'de Kahraman Mehmetçiğe sürpriz telefon görüşmesi: Annem gözünüz arkada kalmasın (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"ANNEM GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN"

Mehmetçiğin ailesiyle telefon görüşmesi duygusal anlar yaşattı.

A Haber'de Kahraman Mehmetçiğe sürpriz telefon görüşmesi: Annem gözünüz arkada kalmasın (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Kahraman Türk askeri, "Annem, gözünüz arkada kalmasın biz burada komutanlarımla aile olduk" ifadelerini kullandı.

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