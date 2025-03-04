A Haber'de kahraman Mehmetçiğe sürpriz telefon görüşmesi: Annem gözünüz arkada kalmasın
Operasyon bölgelerinde ve sınır hattında görev yapan kahraman Mehmetçiğimize A Haber ekibi sürpriz yaptı. 8 aydır ailesini görmeyen askerimiz ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ramazan ayına giren Müslümanlar on bir ayın sultanını karşılarken, A Haber ekibi kahraman Mehmetçiğimize sürpriz yaptı.
Ramazan'ın ilk günlerinde aileleriyle bir araya gelme fırsatı sunmak amacıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"ANNEM GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN"
Mehmetçiğin ailesiyle telefon görüşmesi duygusal anlar yaşattı.
Kahraman Türk askeri, "Annem, gözünüz arkada kalmasın biz burada komutanlarımla aile olduk" ifadelerini kullandı.