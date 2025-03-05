Almanya'da döner krizi gündem oldu!

Ekonomik krizin binlerce şirketin kapanmasına neden olduğu Almanya’nın yeni krizi döner oldu. 2 yıl önce 5 euro olan yarım ekmek dönerin 10 euroyu aşacağı ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi artık Almanya değil. Sürekli hükümetlerin ve başbakanların değiştiği Almanya'da enflasyonun açıklandığı kadar düşük değil. Ülkede sadece 3 yılda 200 bin şirket kapısına kilit vururken, ekonomik kriz her geçen gün kendini daha da hissettirmeye başladı.



Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra enerji bağımlılığı nedeniyle zor durumda kalan Almanya'nın son krizi döner oldu. Almanya'da en çok tüketilen hazır yiyeceği ekmek arası dönerde sığır eti kullanımı, fiyat artışı sebebiyle giderek azalıyor.



Döner Üreticileri Birliği Sözcüsü Erdoğan Koç, dönerin fiyatının 10 euroya (yaklaşık 382 lira) olacağını söyledi. Almanya'da sığır eti arzının azalması nedeniyle sığır ve dana etinde üretici fiyatları sadece bu yıl yüzde 15 ila 20 arttı.



Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te çok sayıda işletmeci dana etinden yapılan döneri mönüsünden çıkarmaya başladı. Hatta Münih'te bazı restoranlarda yarım ekmek dönerin, 14 euro (537 lira) olacağına dikkat çekildi.



Adını vermek istemeyen bir döner satıcısı, söz konusu etin 'çok pahalı' olduğunu belirterek "Müşterilerimden 10 euro talep etmem gerekir, bunu da kimse ödemez" dedi. Dönerci artık tavukla hindi döner satmaya başlamış.

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