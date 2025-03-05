ABD' de Cumhuriyetçiler 100 dolara Trump'ın fotoğrafının basılması için harekete geçti!

ABD'deki bazı Cumhuriyetçi Temsilciler, Başkan Donald Trump'ın resminin 100 dolarlık banknotta yer alması için bir yasa tasarısı sundu. Temsilciler Brandon Gill ve Troy Nehls, 'Altın Çağ 2025 Yasası' adını verdikleri tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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ABD Başkanı Donald Trump, Kiev'e yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geri adım attı. Zelenski, "Pişmanım. Trump'a minnettarım. Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. Rusya'nın şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebiliriz" ifadelerini kullandı.



ABD'deki bazı Cumhuriyetçi Temsilciler, Başkan Donald Trump'ın resminin 100 dolarlık banknotta yer alması için bir yasa tasarısı sundu. Temsilciler Brandon Gill ve Troy Nehls, "Altın Çağ 2025 Yasası" adını verdikleri tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını duyurdu.



Tasarının kabul edilmesi durumunda, 31 Aralık 2028'den sonra basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resmi yer alacak. Troy Nehls, Trump'ın Amerika'yı "altın çağa" taşımak için önemli bir liderlik sergilediğini ve onun onurlandırılmasının bir yolu olarak bu tasarının sunulduğunu belirtti.



Amerikan medyasının iddiasına göre, Trump bunu bizzat ekibinden istedi. Demokratlar bu durumu engellemek için adımlar atacağı belirtilirken, ancak hem Kongre hem de Senato'da yeterli çoğunluğun olmaması nedeniyle girişimlerin başarısız olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, yeni bir gündemin merkezi oldu. Cumhuriyetçiler, 100 dolarların üzerine Trump'ın fotoğrafının basılması için harekete geçti

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