İtalyan şefin öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme: Katiller için istenen ceza belli oldu!

Mattia Ahmet Minguzzi’nin vahşice öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı.Her iki şüphelinin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

Paylaş





ABONE OL

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, U.B'nin (16) Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin (15) ise birden fazla kez bıçakladığı belirtilerek, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN