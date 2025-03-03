İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi! Harita kırmızıya büründü: Yoğunluk %80'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. İş çıkışı ve iftara yetişme telaşıyla D-100, TEM Otoyolu ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs ve metro aktarma istasyonlarında da yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar toplu taşımada da uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 19:11

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İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. (AA) İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.