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Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.

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Konya’da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti

Konya'da korkunç bir olay meydana geldi. Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün yaşanan olayda silahla yaralanan F.Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti (DHA)Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti (DHA)

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti (DHA)Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti (DHA)

Olayda ağır yaralanan Ş.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti (DHA)Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti (DHA)

Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

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