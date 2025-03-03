Konya'da dehşet anları! Eski eşini yaraladı yanındaki adamı katletti
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı.
Konya'da korkunç bir olay meydana geldi. Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün yaşanan olayda silahla yaralanan F.Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayda ağır yaralanan Ş.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.