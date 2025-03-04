İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İşte İnan Kıraç’ın serveti

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 16:15

İnan Kıraç , ünlü Türk iş insanı ve Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi olarak tanınmaktadır. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın kurucusu olan Kıraç, aynı zamanda birçok vakfın yönetiminde yer almıştır. Bir dönem, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Bu olay, İnan Kıraç'ın mal varlığını merak edilmesine yol açmıştır. Peki İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İşte konuya dair bilgiler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937'de Eskişehir'de doğmuş, Türk iş insanı ve sanayicidir. Koç Holding'de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış olan Kıraç, Galatasaray Lisesi'ni tamamladıktan sonra eğitimine Londra'da City College of Business'ta devam etmiştir. Kıraç, kariyerine 1961 yılında abisinin tavsiyesiyle Koç Holding'in şirketlerinden Ormak AŞ'de başlamış, 1966'da Otoyol AŞ Genel Müdürü olmuştur.

İlerleyen yıllarda, Koç Holding'in otomobil sektöründe önemli görevler üstlenmiştir. 1981'de Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurmuş ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer almıştır. Ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 5 ortağından biri olmuştur. Sağlık sorunları nedeniyle 2021 yılında bu projeden çekilmiştir. İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir ve çiftin İpek Kıraç adında bir kızları bulunmaktadır.