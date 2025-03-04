İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İşte İnan Kıraç'ın serveti
İş insanı İnan Kıraç’ın hayatı ve kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetmesi ile gündeme geldi. Koç Holding’in yöneticileri arasında yer alan ve aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucularından biri olan İnan Kıraç kimdir ve serveti ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki İnan Kıraç’ın mal varlığı ne kadar? İşte merak edilenler…
İnan Kıraç, ünlü Türk iş insanı ve Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi olarak tanınmaktadır. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın kurucusu olan Kıraç, aynı zamanda birçok vakfın yönetiminde yer almıştır. Bir dönem, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Bu olay, İnan Kıraç'ın mal varlığını merak edilmesine yol açmıştır. Peki İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İşte konuya dair bilgiler…
İNAN KIRAÇ KİMDİR?
İnan Kıraç, 4 Şubat 1937'de Eskişehir'de doğmuş, Türk iş insanı ve sanayicidir. Koç Holding'de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış olan Kıraç, Galatasaray Lisesi'ni tamamladıktan sonra eğitimine Londra'da City College of Business'ta devam etmiştir. Kıraç, kariyerine 1961 yılında abisinin tavsiyesiyle Koç Holding'in şirketlerinden Ormak AŞ'de başlamış, 1966'da Otoyol AŞ Genel Müdürü olmuştur.
İlerleyen yıllarda, Koç Holding'in otomobil sektöründe önemli görevler üstlenmiştir. 1981'de Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurmuş ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer almıştır. Ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 5 ortağından biri olmuştur. Sağlık sorunları nedeniyle 2021 yılında bu projeden çekilmiştir. İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir ve çiftin İpek Kıraç adında bir kızları bulunmaktadır.
İş hayatı
2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı
1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı
1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı
1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı
1980 - 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu