Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı arifesi resmi tatil mi, yarım gün mü?

Ramazan ayının manevi coşkusu devam ederken 2025 yılı için Ramazan Bayramı arefesi günü de merak konusu oldu. İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı bu yıl 1 Mart 2025 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayının 29. günü akşamı Şevval ayının hilali görülecek. Bu nedenle 2025 Ramazanı 29 gün sürecek. Peki Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tarihler.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 08:30

Paylaş





ABONE OL

2025 yılı Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bayram, toplamda 3 gün sürecek ve tatilin son günü 1 Nisan dahil olmak üzere tüm yurtta idrak edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Arefe Günü Ne Zaman? 2025 Ramazan Bayramı'nın arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu tarih bayramın hemen öncesi olarak oldukça önem taşıyor ve birçok kişi için hazırlıkların yoğunlaştığı bir dönemdir.