Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı arifesi resmi tatil mi, yarım gün mü?
Ramazan ayının manevi coşkusu devam ederken 2025 yılı için Ramazan Bayramı arefesi günü de merak konusu oldu. İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı bu yıl 1 Mart 2025 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayının 29. günü akşamı Şevval ayının hilali görülecek. Bu nedenle 2025 Ramazanı 29 gün sürecek. Peki Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tarihler.
2025 yılı Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bayram, toplamda 3 gün sürecek ve tatilin son günü 1 Nisan dahil olmak üzere tüm yurtta idrak edilecek.
Arefe Günü Ne Zaman?
2025 Ramazan Bayramı'nın arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu tarih bayramın hemen öncesi olarak oldukça önem taşıyor ve birçok kişi için hazırlıkların yoğunlaştığı bir dönemdir.
Arefe Günü Resmi Tatil mi?
Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.
Ancak bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi durumunda arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor ve kamu çalışanları arefe günü tüm gün izinli oluyor.