Güngören'de kan donduran olay! Boş arsada bebek cesedi buldu

İstanbul Güngören'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bebek cesedi bulundu. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 21:52

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Korkunç olay saat 18.40 sıralarında Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu.

Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti.

Güngören'de kan donduran olay! Boş arsada bebek cesedi buldu (DHA)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arazide bulunan ölü bebek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Güngören'de kan donduran olay! Boş arsada bebek cesedi buldu (DHA)

"OYUNCAK BEBEK SANIYORLAR İLK BAŞTA"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" dedi.

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