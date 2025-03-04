Doğum gününde fenalaşan gencin nefes borusu yüzde 95 tıkandı!

Ahmet Yasin Sarıçiçek, Herpes virüsüne bağlı ensafalit nedeniyle entübe edildi. Uyandırılınca solunum yolunda gelişen darlık nedeniyle, nefes almakta güçlük çekti. Nefes borusu %95 kapatılarak, taburcu edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Sarıçiçek (21), doğum günü kutladıkları akşam yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Soğuk algınlığı teşhisi konuldu. Antibiyotik tedavisi verilerek taburcu edildi. Durumu hızla kötüleşen ve tekrar doktora giden Sarıçiçek'e, yapılan testler sonucunda (beyin iltihabı) teşhisi konuldu.



Entübe edilerek yoğun bakıma alındı. 52 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım sürecinin ardından solunum yolunda gelişen darlık nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Ahmet Yasin, Prof. Dr. Sina Ercan ve ekibinin gerçekleştirdiği zorlu bir ameliyatla sağlığına kavuştu.



"İKİNCİ AMELİYAT ŞANSI YOKTU'

Prof. Dr. Sina Ercan, ameliyatın karmaşık olduğunu şu sözlerle anlattı: "Hasta bize geldiğinde nefes borusu yüzde 95 kapalıydı. Entübe edilip yoğun bakımda kalan hastalarda nefes borusunun hasar alabildiğini görüyoruz. Hızlı müdahale edilmezse hasta ömür boyu, trakeostomi ile yaşamak zorunda kalabilirdi. İkinci ameliyat şansı yoktu."

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