İzmir'de video çekerek yardım isteyen Behice'nin çağrısı ihbar kabul edildi!

İzmir'de video çekerek babası hakkında yardım çağrısında bulunan Behice A.’nın çığlığı duyuldu. Uyuşturucu bağımlısı babası gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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İzmir'de yaşayan Behice A. (17), sosyal medya hesabından video çekti. Paylaşımında, "Babamın gördüğü halüsinasyonlar gün geçtikçe artıyor ve daha da tehlikeli oluyor. Meleklerle konuşabildiğini, büyücü olduğundan ve sihir yapabildiğinden bahsediyor.



Madde bağımlısı olduğunu asla kabul etmiyor. Kimsenin canı yanmadan bu olayın çözüme kavuşmasını istiyorum artık. Biz daha önce evsiz de kaldık, annem babam tarafından şiddet de gördü. Hepimiz psikolojik olarak çökmüş durumdayız" dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımı ihbar kabul ederek harekete geçti. Şüpheli E. A. gözaltına alındı.

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