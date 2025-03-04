Avcılar'da aile vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu katletti!

Avcılar'da kendisinden haber alınamayan Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Soruşturma başlatılan olayda uyuşturucu bağımlısı baba gözaltına alındı. Aile bireyleri, cinayeti baba Velican Alı'nın işlediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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İstanbul Avcılar'da polis ekiplerini arayan Ayşe Akyol Tarhan, dün gece yarısından bu yana kızı Fikriye Alıcı ve ailesinden haber alamadığını söyledi. Eve giren ekipler, baba Velican Alıcı, anne Fikriye Alıcı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Aile yakınları ve Fikriye Alıcı'nın annesi Ayşe Akyol Tarhan, çiftinin bir süredir tartışma yaşadığı ve dün geceki tartışmanın ardından eşi Fikriye Alıcı'yı ve 3 çocuğunu öldürdüğünü iddia etti. Velican Alıcı'nın cinayet öncesi not bıraktığı ortaya çıktı.



Alıcı'nın "Bu olayın sebebi benim" yazdığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eşi Samar Dadgar'da sosyal medyadan ateş püskürmüştü. Behice A.'nın çığlığı duyuldu. Uyuşturucu bağımlısı babası gözaltına alındı.

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