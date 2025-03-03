Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni ortaya çıktı: Sodyum nitrat! Ölmeden hemen önce bakın neyi araştırmış!
Ankara’da 3 Ocak’ta Roketsan mühendisi 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel’in cansız bedeni evinde bulunmuştu. Genç mühendisin ölüm nedeni Adli Tıp raporlarına yansıdı. Raporda Yücel’in ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı. Öte yandan telefonunda yapılan araştırmalarda ölmeden hemen önce yaptığı aramalar şoke etti.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, 3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle'de yaşandı. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri tarafından girilen evde Yücel'in cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre, Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.
ÖLÜM NEDENİ: ZEHİRLENME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor gönderildi.