Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni ortaya çıktı: Sodyum nitrat! Ölmeden hemen önce bakın neyi araştırmış!

Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)

SODYUM NİTRAT NEREDE KULLANILIR?

Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, sis bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı gibi, cam ve seramik sektöründe de kullanılır.