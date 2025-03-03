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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni ortaya çıktı: Sodyum nitrat! Ölmeden hemen önce bakın neyi araştırmış!

Ankara’da 3 Ocak’ta Roketsan mühendisi 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel’in cansız bedeni evinde bulunmuştu. Genç mühendisin ölüm nedeni Adli Tıp raporlarına yansıdı. Raporda Yücel’in ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı. Öte yandan telefonunda yapılan araştırmalarda ölmeden hemen önce yaptığı aramalar şoke etti.

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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni ortaya çıktı: Sodyum nitrat! Ölmeden hemen önce bakın neyi araştırmış!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, 3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle'de yaşandı. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Yusuf Serdar Yücel'in cansız bedeninin bulunduğu ev (Takvim Foto Arşiv)Yusuf Serdar Yücel'in cansız bedeninin bulunduğu ev (Takvim Foto Arşiv)

Polis ekipleri tarafından girilen evde Yücel'in cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)

ÖLÜM NEDENİ: ZEHİRLENME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor gönderildi.

Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)

Raporda, Yücel'in vücudunda alkol tespit edilemediği ancak ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı.

Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)

SODYUM NİTRAT NEREDE KULLANILIR?
Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, sis bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı gibi, cam ve seramik sektöründe de kullanılır.

Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)Yusuf Serdar Yücel (Takvim Foto Arşiv)

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği aktarılmıştı.