Roketsan çalışanı Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde sodyum nitrat zehirlenmesi tespit edildi!

Yusuf Serdar Yücel'in evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemelerde, Adli Tıp Kurumu raporu Yücel'in sodyum nitrat zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Rapora göre Yücel'in, 'sodyum nitrat' zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşti.

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