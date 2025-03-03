Çanakkale’de tur otobüsü yoldan çıktı: 37 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 09:02

Çanakkale'de feci kaza: 37 yaralı

Kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Otobüste 44 yolcu bulunduğu belirtildi. Kaza sırasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Y.B.'nin uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.