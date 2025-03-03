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Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı: 37 yaralı

Çanakkale Gelibolu'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tur otobüsü yoldan çıktı. Feci kazada 37 kişi yaralandı. Yunanistan'daki İskece Karnavalı'ndan dönen tur otobüsü şoförünün ilk belirlemelere göre uyuduğu iddia edildi.

DHA
DHA
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Çanakkale’de tur otobüsü yoldan çıktı: 37 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalı'ndan İzmir'e giden tur otobüsü yoldan çıktı.

Çanakkale'de feci kaza: 37 yaralıÇanakkale'de feci kaza: 37 yaralı

Kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Otobüste 44 yolcu bulunduğu belirtildi. Kaza sırasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Y.B.'nin uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu'da feci kaza

Çanakkale'de feci kaza: 37 yaralıÇanakkale'de feci kaza: 37 yaralı

Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü.

Çanakkale'de feci kaza: 37 yaralıÇanakkale'de feci kaza: 37 yaralı

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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