Sinop'ta hastane çatısında intihar girişimi! Ekipler uzun uğraşlar sonucu ikna etti
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek çatıdan indirdi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çatısında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.