Sinop’ta hastane çatısında intihar girişimi! Ekipler uzun uğraşlar sonucu ikna etti

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 01:47

Hastane çatısında intihar girişimi. (İHA)

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.