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Sinop'ta hastane çatısında intihar girişimi! Ekipler uzun uğraşlar sonucu ikna etti

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek çatıdan indirdi.

İHA
İHA
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Sinop’ta hastane çatısında intihar girişimi! Ekipler uzun uğraşlar sonucu ikna etti

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çatısında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Hastane çatısında intihar girişimi. (İHA)Hastane çatısında intihar girişimi. (İHA)

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastane çatısında intihar girişimi. (İHA)Hastane çatısında intihar girişimi. (İHA)

Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle yaşananları izledi. Yetkililer, şahsı ikna ederek çatıdan inmesini sağladı.

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