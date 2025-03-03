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Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı

Kadıköy Tarihi Salı Pazarı’nda 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tartışma yaşadığı iki kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç için hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16)’nin “ Çocuğa karşı kasten öldürmek” suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.

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Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.

Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Alınan Adli Tıp raporuna göre kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı, olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNDE TAHRİK SAVUNMASI

SABAH'ta yer alan haberde: Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı. Ayrıca incelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

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