Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı
Kadıköy Tarihi Salı Pazarı’nda 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tartışma yaşadığı iki kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç için hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16)’nin “ Çocuğa karşı kasten öldürmek” suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı.
Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.
Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.