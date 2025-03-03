Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Soruşturmada flaş gelişme: İstenen ceza açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNDE TAHRİK SAVUNMASI

SABAH'ta yer alan haberde: Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı. Ayrıca incelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.