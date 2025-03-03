Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı: Tüp bebek tedavisi görüyorum

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dilan Polat’ın kayda aldığı video sonrası başlatılan soruşturma kapsamında eşi Engin Polat ve diğer şüphelileri yakalayarak ifade aldı. Şüpheliler, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Polat, tüp bebek tedavisi gördüğünü ve iki çocuk annesi olduğunu belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı. Şüpheliler burada ifade verdikten sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.



"Ben tüp bebek tedavisi görüyorum, iki çocuklu bir anneyim" diyen Polat ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Kızım 14 yaşında ve bu süreçte büyük bir psikolojik zedelenme yaşadı. Ben de psikolojik tedaviye başladım."

BOŞANMA BİLMECESİ

Dilan Polat, "Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum. Eşim Engin ile yollarımı ayırma kararı aldım" dedi. Engin Polat ise "Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi. Biz bir aileyiz. Dilan'la bir süre buralarda olmayacağız" mesajı yayınladı.

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