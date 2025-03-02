Dilan Polat eşi Engin Polat'la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: "Biz bir arada zarar ziyanız..."

Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)

DİLAN PAYLAŞTI BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoyla ilgili ihbarları dikkate aldı ve şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.