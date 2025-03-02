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Dilan Polat eşi Engin Polat'la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: "Biz bir arada zarar ziyanız..."

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından takipçilerini şaşkına çeviren bir paylaşımda bulundu. Dilan Polat, Engin Polat ile boşanma kararı aldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 20:47 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 20:47
Dilan Polat eşi Engin Polat’la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: Biz bir arada zarar ziyanız...

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Dün akşam Engin Polat ve Dilan Polat cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)

DİLAN PAYLAŞTI BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoyla ilgili ihbarları dikkate aldı ve şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)

Gözaltı kararı haberinin ardından Dilan Polat gözyaşları içinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış. Gözaltına alındılar diye. Muhtemelen birazdan gelirler. Artık yaşamak istemiyorum. Hayatım boyunca masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem. Hayatım boyunca içmemişim, görmemişim." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)Dilan Polat ve Engin Polat. (Instagram)

Evlerinde arama yapılan daha sonra ifadeleri alınan Polat çifti, serbest bırakılırken bu kez bambaşka bir olayla yeniden gündem oldular.

Dilan Polat'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)Dilan Polat'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

DİLAN POLAT BOŞANMA KARARI ALDI

Sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarına devam eden Dilan Polat bu kez şaşkına çevirdi. Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını açıkladı. İşte Dilan Polat'ın o paylaşımı:

Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler, buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var. Çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız yaşama sevincimi heveslerimi her şeyimi...

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