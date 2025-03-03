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Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İzmir’in Çeşme ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 13 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs da yakalandı.

İHA
İHA
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Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından şubat ayı içerisinde Çeşme ilçesinde zehir tacirlerine yönelik 13 operasyon yapıldı.

Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı (İHA)Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı (İHA)

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 73 kök kenevir bitkisi, 794 gram esrar-skank, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 12 adet tüfek fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı (İHA)Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı (İHA)

Çalışmalar kapsamında 18 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyete sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si polisteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı.

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