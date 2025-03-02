"Uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla Polatlara gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat ve diğer şahısların yer aldığı videoya dair yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.

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