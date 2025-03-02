Bilecik’te feci kaza! TIR yolcu otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Bilecik'te feci kaza: 11 yaralı (DHA)

VALİ AYGÖL, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Özellikle bütün yolcularımıza geçmiş olsun. Bugün 12.05 sıralarında Eskişehir'e giden bir yolcu otobüsümüze arkadan gelen bir TIR'ın çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsünden bir yolcu yanlış binmiş, onu indirmek amacıyla durmayla TIR arkadan vurmasıyla kaza meydana geldi. Bütün ekiplerimiz zamanında ve saatinde ulaştılar. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Hastanede yaralı olan yolcularımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. TIR şoförümüz ve 10 yolcumuz yaralı. Toplam 11 yaralımız var. Hayati tehlikesi olan bir yolcumuz yok" dedi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.