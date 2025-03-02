Bilecik'te feci kaza! TIR yolcu otobüsüne çarptı: 11 yaralı
Bilecik Bozüyük'te TIR yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada 11 kişi yaralanırken Bilecik Valisi yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. F.Ö.'nün kullandığı 16 RAK 36 plakalı TIR, yolcu indirmek için yolun sağında duran D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.