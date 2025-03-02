Şaban Kement, görüşme teklifini reddeden Şengül Selük'ün yüzüne kezzap attı!

Şaban Kement, görüşme isteğini kabul etmeyen Şengül Selük’ün yüzüne kezzap attı. Tek suçu 'hayır' demek olan talihsiz kadın, kör kaldı: Ağlıyorum gözlerimden kan geliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Acıların kadını olarak bilinen merhum sanatçı Bergen, kezzaplı saldırıya uğramıştı. İkinci bir Bergen vakası da İstanbul Avcılar'da yaşandı. Psikopat Şaban Kement, yaklaşık 6 aydır görüşmek istediği Şengül Selük'ün teklifini kabul etmemesi üzerine yüzüne kezzap attı. Daha sonra da kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. İki gözünün kör olduğu belirlenirken, vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganı 26 Şubat'ta Düzce'de yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şengül Selük, ifadesinde Şaban Kement'i tanımadığını, yaklaşık 6 aydır kendisini takip ettiğini, "Babam yaşındasın. Peşimi bırak" diyerek görüşme teklifini reddettiğini söyledi.

"BEN YÜZ VERMEDİM"

Şengül Selük, hastane odasında başına gelenleri bir bir şöyle anlattı:

"Bana göz koydu. Ben yüz vermedim ona. Çünkü kendisi babam yaşındaydı. Asla da görüşmedim. Yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim kapandı, tellerden tutunmaya çalıştım. "Yardım edin" diye çığlıklar attım. Bana bunu yapan cani sonunda yakalandı. En büyük cezayı almasını istiyorum. Ömür boyu zindanların arasından çıkmasın. Bana yaşattığının bin katını yaşasın."

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