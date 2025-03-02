Sivas'ta doğal gaz can alıyordu! Teravih namazında karbonmonoksit zehirlenmesi

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Sivas Akıncılar'da teravih namazı için camiye gelen ilçe halkı, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Zehirlenen 48 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Akıncılar ve Suşehri ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan 5 kişi, ileri tetkik için Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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