Katliam gibi kaza! İşçi servisi TIR'la çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hatay'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Hatay Antakya-Reyhanlı kara yolunda işçi servisi, dün park halindeki TIR'la çarpıştı. Kazada Mehmet Koçak (15), Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (18), Mehmet Albayrak (19), Ömer Albayrak (21) ve Halil Albayrak (24) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.