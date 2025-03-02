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Katliam gibi kaza! İşçi servisi TIR'la çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

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Katliam gibi kaza! İşçi servisi TIR’la çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay Antakya-Reyhanlı kara yolunda işçi servisi, dün park halindeki TIR'la çarpıştı. Kazada Mehmet Koçak (15), Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (18), Mehmet Albayrak (19), Ömer Albayrak (21) ve Halil Albayrak (24) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatayda feci kaza: İşçi sevisi ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar varHatayda feci kaza: İşçi sevisi ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da feci kaza: İşçi sevisi ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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