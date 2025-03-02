Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç hakkındaki raporda vasi tayini gerektiğini belirtti!

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından İnan Kıraç hakkında yine dolar milyarderi kızı İpek Kıraç’ın evliliğinin iptali istemiyle açtığı davada Adli Tıp Kurumu’nca rapor hazırlandı. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Kıraç, bir süre önce Koç Holding emeklisi Emine Alangoya ile gizlice evlenmişti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Türkiye'nin en zengin iş insanlarından İnan Kıraç'ın (87) Emine Alangoya ile yaptığı evlilik ailede krize yol açtı. 24 Aralık'ta yapılan evlilik sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açtı ve evliliğin iptali için başvuru yaptı. Mahkeme, vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olması kararlaştırıldı.



RAPORU VARDI AMA

İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde nikah kıydı. Eski Koç Holding çalışanı Emine Alangoya (75)da böylece dördüncü evliliğini yapmış oldu. Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, geçtiğimiz çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giderek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak olan psikiyatri heyetinin karşısına çıktı.

2.5 SAAT MUAYENE

İnan Kıraç geçtiğimiz çarşamba sabahı Adli Tıp Kurumu'na gitti. Kıraç, yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayene sonrası beklenen rapor açıklandı.



RAPOR AÇIKLANDI

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

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