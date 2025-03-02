78 kişiye mezar olan Bolu Grand Kartal Otel'in Adem Güven adlı çalışanı ifadesi ortaya çıktı!

Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişiye mezar olan yangında, otelde çalışan Adem Güven'in ifadesi ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında Adem Güven adlı çalışanı ifadesi ortaya çıktı.

İşte o korkunç ifade:

"Çalıştığım dönemde sezon açılırken personele gerekli yangın eğitimleri yönetimin talimatı üzerine 2022 yılına kadar veriliyordu. Bu eğitimde dışarıda bir kovada ateş yakılıp, yangın tüpü nasıl kullanılır, yangın merdivenleri nereye iner, nereden çıkar yangın anında butonlara basılır şeklinde anlatılıyordu. Bu eğitimler otelin bu işleri bilen personeli tarafından verilmekteydi."

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