25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak’a çarparak hayattan koparan caninin ifadesi şaşkına çevirdi!

İstanbul Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracıyla emniyet şeridinde duran 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak’a çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü M.Y. yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada UTV sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Koçak kurtarılamadı. Polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Emniyetin ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

"DOMUZA ÇARPTIM DEDİM"

Gözaltına alınan M.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi.

Eyüpsultan'daki kaza Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi. Aci'nin yaşamını yitirdiği kaza yine Eyüpsultan ilçesinde yaşanmıştı. Geçen yıl 1 Mart'ta meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı araç, arızalanan ATV aracını kontrol eden Aci'ye çarpıp ölümüne neden olmuş anne-oğul ABD'ye kaçmıştı.

BU ARAÇLAR YALNIZCA GÜNDÜZ KULLANILIR

İki kazanın da şahıslara ait arazi araçlarına ait olmasına vurgu yapan işletmeler, "Kiralanan aracımız yalnızca arazide ve gündüz, rehber eşliğinde kullanılabilir. B sınıfı ehliyeti olmayana ve test sürüşünü geçemeyene vermiyoruz" dedi.

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