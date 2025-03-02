2 Mart 2025 Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

2 Mart 2025 tarihli Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 16.01.2025 tarihli E-58259698-255.01.02-67118 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 1905 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Adidas Hediye Seti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...