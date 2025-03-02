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2 Mart 2025 Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

2 Mart 2025 tarihli Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Adidas Hediye Seti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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2 Mart 2025 Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

2 Mart 2025 tarihli Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 16.01.2025 tarihli E-58259698-255.01.02-67118 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 1905 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Adidas Hediye Seti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...


Adidas Hediye Seti kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...

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