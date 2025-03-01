Ramazan davulcusu maaşı ne kadar? İşte bahşiş tarifesi…

AA’nın haberine göre, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Ramazan davulculuğu eğitimi, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirildi. Eğitimi tamamlayan davulcular, provalarını yaparak sertifikalarını aldı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, İstanbul genelinde 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 Ramazan davulcusu, geleneksel maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor. Peki Ramazan davulcusu ne kadar maaş alıyor? İşte bahşiş fiyatları…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 10:21

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Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başladı ve sahur vakitlerinde sokakları davul sesleriyle yankılanan geleneksel Ramazan davulcuları yeniden görev başında geçti. Ramazan davulcusu olmak için ne yapmalı ve ne kadar maaş alıyorlar soruları merak ediliyor. Peki Ramazan davulcuları ne kadar kazanır? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA) RAMAZAN DAVULCULARINI KİM SEÇİYOR? AA'nın haberine göre, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, Ramazan davulcularının mahalle muhtarları tarafından belirlendiğini ifade etti. Aykut, davulcuların genellikle uzun yıllardır aynı mahallede bu görevi üstlenen, mahalle sakinleri tarafından tanınan kişilerden seçildiğini belirtti.

(Kaynak: AA) RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞI NE KADAR? Ramazan davulcularının kazançları, büyük ölçüde mahalle sakinlerinden topladıkları bahşişlere bağlı olarak değişiyor. Mahallenin nüfusu ve ekonomik durumu, elde edilen gelirin seviyesini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Sosyal medyada gündeme gelen, Ramazan davulcusu ay boyunca ortalama 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kazanç sağlayabiliyor. Daha yoğun nüfuslu ve maddi durumu iyi mahallelerde bu miktar 15 bin TL'ye kadar çıkabilirken, daha küçük ve gelir seviyesi düşük bölgelerde elde edilen gelir daha düşük seviyelerde kalabiliyor. GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ