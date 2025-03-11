DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Diyarbakır iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?
Diyarbakır halkı, 2025 Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da, imsak vaktiyle oruca başlanırken akşam ezanıyla birlikte iftar yapılıyor. İl il imsakiye araştırmaları sürerken, Diyarbakır'te sahur ve iftar saatleri de merak konusu. Peki Diyarbakır'te ezan saat kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? İşte Diyarbakır için günlük ezan vakitleri ve imsakiye bilgileri…
Diyarbakır'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini takip ediyor. Peki, Diyarbakır'da sahur vakti saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyarbakır için güncel ezan vakitleri ve Ramazan ayına özel imsak takvimi…
DİYARBAKIR'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:22'dir.
Diyarbakır'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir.
DİYARBAKIR'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:20'de gerçekleşecek.
Diyarbakır'da 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyetlerini edip oruçlarına başlar ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açarlar. İftar saati ve diğer ezan vakitlerini günlük olarak takip etmek için Diyanet'in yayımladığı takvim ve takvim.com.tr üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.