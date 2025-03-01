Otel yangınıyla ilgili konuşan Selami Altınok: Gideceği yere kadar sonuca bağlayacağız
Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, otelde yaptıkları incelemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, kotelde yaptıkları incelemeye ilişkin olarak, "O insanların vebali herkesin üzerinde. Komisyonumuzun hukukun kendine verdiği sınırlar içerisinde o gideceği yere kadar araştırıp, sonuca bağlamayı düşünüyoruz. Genel müdür veya başkan seviyesinde bilgi verebilecek yetkililerin görevlendirilmesini talep ettik" dedi.