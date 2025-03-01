Otel yangınıyla ilgili konuşan Selami Altınok: Gideceği yere kadar sonuca bağlayacağız

Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, otelde yaptıkları incelemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok, kotelde yaptıkları incelemeye ilişkin olarak, "O insanların vebali herkesin üzerinde. Komisyonumuzun hukukun kendine verdiği sınırlar içerisinde o gideceği yere kadar araştırıp, sonuca bağlamayı düşünüyoruz. Genel müdür veya başkan seviyesinde bilgi verebilecek yetkililerin görevlendirilmesini talep ettik" dedi.

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