Oğuz Murat Aci'nin ölüm yıldönümünde büyük tesadüf!

Eyüpsultan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölüm yıldönümünde Mevlid okutuldu. Aci'nin ölümüne benzer bir kazada yaşamını yitiren Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak da katılırken, duayı yapan hocanın Gürcan Koçak'ın da sünnet duasını yaptığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölüm yıl dönümü sebebiyle ailesi Mevlid okuttu. Mevlide geçtiğimiz günlerde benzer bir olayda yaşamını yitiren Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak da katılırken, duayı yapan hocanın Gürcan Koçak'ın da sünnet duasını yaptığı ortaya çıkınca iki baba duygusal anlar yaşadı. Anne Pervin Aci, "Her günkü gibi aynı, sanki bugün gitmiş oğlum, bugün de mevlidi var. Bir senedir bekledim, gelmedi, artık gelmeyecek, buna inandım" dedi.



KADER ARKADAŞI OLDUK

Evlat acısının geçmediğini ve Soner Koçak'ın hislerini anladığını ifade eden Baba Özer Aci, "İlk günkü gibi acımız taze, yaramız iyileşmedi, yangın sönmeyecek. dedi. Gürcan Koçak'a, Allah rahmet etsin. Bu çok büyük bir tesadüf, bu şekil karşılaşmak, tanışmak, oğlunun da sünnet mevlidini okuyan hoca ile benim tanıdığım hocanın ortak olması. Ne acı bir olay ki aynı hoca" dedi. Destek olmak amacıyla geldiğini ve acı bir tesadüfle karşılaştığını söyleyen baba Soner Koçak, "Acısı acımdır, keşke kaza sebebiyle değil de başka sebeplerden tanışsaydık. Kaza, kader arkadaşı olduk, işin garip noktası bugün ben mevlit için geldim, mevlit okumaya gelen hoca da benim oğlumun sünnet mevlidini okumuştu, tesadüfler git gide artıyor. Acı bir tesadüf keşke hep tatlı tesadüfler olsaydı" dedi.



Mart 2024'te yaşanan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölüm yıl dönümü sebebiyle ailesi Mevlid okuttu.

Mevlide geçtiğimiz hafta neredeyse birebir aynı kazada hayatını kaybeden Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak da katıldı.

Duayı yapan hocanın Gürcan Koçak'ın sünnet duasını yaptığı ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN