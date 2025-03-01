FETÖ bulaşıkçıyı döner kralı yaptı!

2018’de Maydonoz Döner’i kurmadan önce 13 yıl FETÖ bağlantılı baklavacı Güllüoğlu’nda bulaşıkçı, ondan öncesinde de uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yapan Ömer Şeyhin kaderi FETÖCÜ asker Doğan’la tanışınca değişti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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FETÖ'nün motivasyonu artırma ve örgüte olan bağlılığını devamını sağlama amacıyla kurulduğu iddia edilen Maydonoz Döner soruşturmasında şirketi 2018'de kuran Ömer Şeyhin'in ayakkabı boyacılığı, FETÖ'yle bağlantılı baklavacıda bulaşıkçılık olarak başlayan kariyerinin, Türkiye ve 7 ülkede 408 mağazası bulunan restoran zincirine dönüştüğü ortaya çıktı.



Maydonoz Döner soruşturmasında şirketin kurucusu Ömer Şeyhin'in (45) ifadesine ulaşıldı. Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra bir dönem FETÖ'yle bağlantılı olan Güllüoğlu Baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.



9 Mayıs 2024'te saklandığı hücre evinde yakalanıp tutuklanan Levent Doğan'ın bilgisayarında Maydanoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belgenin çıktığı öğrenildi. Ömer Şeyhin'e FETÖ üyesi eski yüzbaşıdan 1 milyon 952 bin liralık dövizi neden aldığı soruldu.



Şeyhin ifadesinde aldığı paranın Maydanoz Döner'in yurt dışında bayiler açması projesine ilişkin olduğunu öne sürdü. Şubelerin açılış aşamalarında kullanılmak üzere 2 milyon euro topladıklarını, projeye dahil olmak isteyen bayilerin kendilerine herhangi bir bedel belirtilmeksizin istedikleri oranda para vererek bu projeye dahil olduklarını söyledi.

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